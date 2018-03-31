بالفيديو.. مواطن يوثِّق عمالة تقوم بالاحتطاب الجائر بوادي صلب في الشقيق

المواطن - سعيد ال هطلاء - الشقيق

وثَّق المواطن حمدان بن عبدالله العمري، صباح اليوم، بعدسته عمالةً يمنيةً تقوم بالاحتطاب الجائر بوادي صلب بخبت الأصلاب بالشقيق بمنطقة جازان، المقابل لمحطة تحلية المياه المالحة بالشقيق.

ورصد المواطن قيام العمالة باستخدام منشار الخشب الآلي لقص الأشجار وتحميلها، وقد رصد رقم لوحة السيارة المستخدمة في تحميل الحطب، ولا توجد لوحة خلفية.

وطالب العمري بضرورة معاقبة هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم على قيامهم بقطع الأشجار باستخدام المنشار دون أي اهتمام بالثروة النباتية التي تنعم بها المنطقة، وهي إحدى المناطق التي يقصدها العديدُ من أبناء المنطقة كل موسم للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة خاصة أيام الشتاء.







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