بالفيديو.. مواطن يُوثق بيع العسل المغشوش على الطريق بشقراء

المواطن- فهدالقحطاني

وثَّق مواطن من خلال مقطع فيديو متداول، عمليةَ غش العسل والحيلة التي تقوم بها العمالة الوافدة في بيع العسل على الطرقات، والتي نراها منتشرة بكثرة في بعض المحافظات بالمملكة.

وظهر في المقطع، وافد من الجنسية اليمنية قام بنصب خيمة على جانب الطريق ووضع صناديق وهمية خالية من النحل ويبدو عليها تراكم الغبار وذلك من أجل جذب المارة للوقوف وتسويقه للعسل المغشوش بالسكر، والذي لا يُعرف من أين جلبه وهل هو صالح للاستخدام الآدمي؟

وعند معاينة المواطن لأنواع العسل اتضح أن الوافد متلعثم في كلامه، ولا يعرف عن أنواع العسل شيئاً.

وذكر المواطن أن العسل مغشوش بالسكر، وناشد الجهات المعنية بمتابعة ومحاسبة تلك العمالة الوافدة وغيرهم الذين يروجون بضاعتهم المغشوشة على المواطنين والتي قد تسبب لهم أمراضاً، وحذر من التعامل معهم.







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