بالفيديو.. موجة انتقادات لـ بداية وبيان القناة: حركة عفوية

المواطن -الرياض

تعرضت قناة بداية لموجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل بعد ظهور “تيس” برفقة أحد المشاركين في برنامج حياتك أثناء تأدية رقصة الدحة الشهيرة.

وتداول المغردون مقطع فيديو يظهر المشاركين وهم يرقصون على أنغام شيلة الدحة فيما ظهر التيس برفقة أحدهم الذي أراد أن يشارك التيس في أداء الرقصة.

بدورها نفت قناة بداية تعمد إساءة المتسابق لأي قبيلة أو شخص مؤكدة أنها حركة عفوية واعتذر عنها المتسابق.

وقالت القناة في بيان رداً على ما تم تداوله شبكات التواصل: إنه في تمام الساعة 2:45 صباحاً من يوم السبت 10/3/2018 تم تشغيل “شيلة الدحة” للمتسابقين للترويح عن أنفسهم وبدأوا يتفاعلون كلاً بطريقته، وقام أحد المسابقين بشكل عفوي باللعب مع التيس الذي كان يحمله بدون قصد الإساءة.

وأوضحت القناة أن الحركة التي قام بها المتسابق هي “حركة عفوية” لإضافة نوع من المرح على زملائه.

وأوضحت القناة أن المتسابق قدم اعتذارًا عما بدر منه، حيث إنه لم يكن مرسوماً بقصد، إنما كان بشكل عفوي من المتسابق.

وقالت القناة إن المتسابق قدم الاعتذار في نفس اليوم عصراً، وأعيد الاعتذار في منتصف الليل، الأمر الذي يؤكد أن ما تم لم يكن القصد به الإساءة لأي قبيلة أو شخص بعينه بحسب البيان.

يذكر أن القناة استضافت في فقرتها الصباحية مجموعة من المهتمين بالإنشاد من المنطقة الشمالية وتم استعراض الدحة من خلال محترفيها وتفاعل كل منهم معها بطريقته.

وقالت القناة: نأمل أن لا يفسر كل ما يقع من تصرفات عفوية غير مقصودة في برامج الواقع أنها إساءة لأي قبيلة أو شخص، حيث إن القناة حريصة على الحفاظ على النسيج الوطني وعدم التعرض بالإساءة لأي قبيلة أو شخصية اعتبارية”.







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