بالفيديو.. نادي الاتحاد الأكثر إضاعة للفرص

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أكثر الأندية إضاعة للفرص المُحققة بعد مرور 24 جولة على انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أضاع لاعبوه 39 فرصة.

ويُعتبر التونسي أحمد العكايشي، أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إضاعة للفرص المُحققة، والتي كان أبرزها خلال مباراة الهلال والتي تسببت في غضب جماهير العميد ودفعتها للمطالبة برحيله.

ويأتي في المركز الثاني خلف نادي الاتحاد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذي أضاع لاعبوه 36 فرصة مُحققة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يليه النادي الأهلي بـ33 فرصة، وبفارق فرصة عن التعاون، ثم نادي الهلال بـ31 فرصة.

ولا تقتصر معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الهجومي فقط، حيث تلقت شباك العميد 36 هدفًا خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري؛ ما ساهم في تراجع مستواه واحتلاله المركز العاشر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :