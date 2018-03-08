بالفيديو .. نجاح أول عمليتين لزراعة القوقعة لمواطنتين في مجمع الدمام الطبي

المواطن - سعيد ال هطلاء - الدمام

نجح أطباء متخصصون في إجراء عمليتين جراحيتين، صباح اليوم، لزراعة القوقعة لمواطنتين فاقدتين حاسة السمع وذلك في مجمع الدمام الطبي في سابقة تُعَد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الشرقية؛ ما يمهد لمزيد من النجاحات وإجراء مثل هذه العمليات النوعية في المنطقة .

وأوضحت صحة الشرقية أن العمليتين اللتين أجريتا صباح اليوم الخميس تمتا بمشاركة فريق جراحة القوقعة برئاسة مشرف عمليات زراعة القوقعة بوزارة الصحة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، حيث تقوم إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين باستقطاب فريق جراحه القوقعة ضمن برنامج الأطباء الزائرين بصحة الشرقية؛ تمهيداً للبدء بتجهيز مركز لزراعة القوقعة بالمنطقة الشرقية .

وأكد مدير إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالمحسن بن صالح المسلم أن توجيهات ومتابعة مدير صحة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك باستقطاب الفريق والبدء بالعمليات الجراحية، حيث أجريت العملية الأولى صباح اليوم الخميس وكانت لمواطنة تبلغ من العمر (37 سنة) وهي أم لثلاثة أبناء، وقد حرمت منذ 5 سنوات من التواصل مع أبنائها بسبب فقدها لحاسة السمع وعدم استفادتها من “السماعات”، فيما كانت العملية الثانية لحالة مشابهة تبلغ من العمر (26 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال أيضاً وقد فقدت السمع منذ 3 سنوات، وأصبح من الصعوبة التواصل مع أطفالها قبل أن يتم إجراء العملية الجراحية لزراعة القوقعة التي ستمكنها (بإذن الله) من استعادة حاسة السمع مجدداً .

ويُعَد إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وأملاً للمرضى التابعين لمستشفيات صحة الشرقية الذين يعانون من فقدان السمع بعودة حاسة السمع إلى وضعها الطبيعي بمشيئة الله.







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