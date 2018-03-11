بالفيديو.. هاري كين يتعرض للإصابة في مباراة توتنهام وبورنموث

المواطن - محمد سمعة

تعرض اللاعب الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للإصابة خلال مباراة السبيرز وبورنموث، اليوم، في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت شبكة البي بي سي الرياضية: إن هاري كين سيخضع للفحص الطبي في كاحل قدمه، وذلك بعد إصابته نتيجة تدخل الحارس أسمير بيجوفيتش حارس مرمى بورنموث في المباراة.

وبعد إصابة هاري كين أصبح اللاعب مهددًا بالغياب عن مباراة توتنهام وسوانزي سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب الغياب عن المباراتين الوديتين المقبلتين للمنتخب الإنجليزي ضد كل من هولندا وإيطاليا.

يذكر أن هاري كين سجل مع نادي توتنهام في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي 24 هدفًا، ويتواجد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع اللاعب المصري محمد صلاح.

سجل هاري كين في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي سبعة أهداف، كان آخرهم في مباراة يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من بطولة التشامبيونزليج.

يهتم نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع اللاعب هاري كين مهاجم نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع هاري كين ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي توتنهام ودع بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة من نادي يوفنتوس بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أقيمت المباراة على ملعب ويمبلي في مدينة لندن الإنجليزية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :