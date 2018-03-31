بالفيديو.. هبوط أول طائرة عراقية في مطار الرياض

المواطن - الرياض

بثَّت وسائل إعلام عراقية صوراً ومقاطع فيديو لهبوط أول طائرة عراقية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ووثق مقطع فيديو قائدي الطائرة وهما يتهيآن للهبوط بالمطار، حيث قال أحدهما إن هذه أول رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى الرياض، وستتبعها رحلات أخرى إلى مطار الملك خالد ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقام طاقم الطائرة بإنزال العلم العراقي من نافذة غرفة القيادة، رداً على تحية سلطات مطار الرياض عند استقبال الرحلة.

وكانت طائرة سعودية هبطت في مطار إربيل الدولي في 19 مارس الجاري، كأول رحلة دولية تصل إلى المطار بعد قرار الحكومة الاتحادية العراقية رفع الحظر الدولي عن مطارات إقليم كردستان، كما سبق ذلك هبوط أول طائرة للخطوط الجوية السعودية في مطار بغداد الدولي 31 أكتوبر 2017، وذلك للمرة الأولى بعد توقف دام 27 عاماً.

من قمرة القيادة هبوط أول رحلة للخطوط الجوية العراقية في مطار الرياض في المملكة العربية السعودية 🇸🇦❤️🇮🇶 Posted by ‎من بغداد‎ on Friday, March 30, 2018







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