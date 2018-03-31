بالفيديو.. هذا ما فعله رئيس الفيصلي بعد تأهل فريقه لنهائي كأس الملك

المواطن - الرياض

وثَّق مقطع فيديو رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج وهو يُقبِّل يد ورأس أمه ويبكي متأثراً، وذلك عقب تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مباراة الفيصلي ضد الأهلي مساء أمس.

وكان المدلج، رئيس نادي النصر، قد استقبل والدته في السيارة التي تُقلّها، حيث هنأته الأم بفوز فريقه بالمباراة التي جمعت الفيصلي ضد الأهلي وبلوغ الفيصلي الدور النهائي.

وبدا المدلج متأثراً وغالبته الدموع وانحنى مُقبِّلاً رأسها ويدها، معرباً عن امتنانه لها وشاكراً الله على تأهل الفيصلي التاريخي.

وكان رئيس الفيصلي قد صرح عقب مباراة الفيصلي ضد الأهلي والتي انتهت بفوز الفيصلي أنه كان يريد ترك الوسط الرياضي لكن والدته طالبته بالبقاء هذا الموسم بعد أن كانت تطالبه مراراً بتركه.

وكان النادي الفيصلي قد تمكن من الوصول لنهائي كأس الملك بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة الفيصلي ضد الأهلي بالأمس وينتظر الفائز من لقاء الاتحاد والباطن لملاقاته في المباراة النهائية.







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