بالفيديو.. هذه الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المملكة

المواطن - الرياض

يومًا بعد يوم تؤكد إيران للعالم أنها المهدد الأول للأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي بات معه تدخل مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لمحاسبة إيران مطلبًا لا يجب تأجيله.

وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم بالأدلة القاطعة تورط إيران في تهريب الأسلحة للحوثيين بما يخالف المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن.

القطع التي تم عرضها اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده متحدث التحالف بالرياض تتطابق مع المعلومات المتوفرة عن الصواريخ الإيرانية خاصة من نوع صياد 2 وهو تطور لصاروخ صياد 1 الإيراني الشهير.

وعرض متحدث التحالف للعالم بقايا الصواريخ التي استهدفت الأحياء المدنية وتم إسقاطها بفضل يقظة الدفاعات الجوية السعودية والتي تدل على أن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضعين لسيطرة الانقلابيين صارا ثكنات عسكرية يجب التعامل معهما على هذا الأساس.







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