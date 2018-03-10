بالفيديو.. هكذا احتفت طفلة بسيدة مقعدة في مهرجان الورد بعنيزة

المواطن - خالد البدراني - القصيم

تداول مغردون مقطع فيديو، يظهر احتفاء طفلة بسيدة -من ذوي الاحتياجات الخاصة- بطريقة عفوية مؤثرة، برشها بالورد في مهرجان ألوان الربيع بعنيزة.

وظهرت الطفلة، وهي تتجه ناحية السيدة المقعدة على كرسي متحرك وتنثر على رأسها الورد بعفوية، في لقطة حازت إعجاب الكثيرين.

من جهتها قامت إدارة خدمة المجتمع في القسم النسائي ببلدية عنيزة بتكريم الطفلة، أمس الجمعة، على لفتتها الجميلة التي أثارت مشاعر الكثيرين ممن شاهدوا المقطع.

أعلنت إدارة خدمة المجتمع القسم النسائي ببلدية عنيزة بأنها ستقوم بعد صلاة مغرب الغد الجمعة بتكريم الطفلة "وفاء" التي قامت بالأحتفاء بوالدتها ورشها بالورد بـ #مهرجان_الوان_الربيع_بعنيزة بجناح البلدية الواقع بالمهرجان بلفته اجتماعية ومبادرة رائعة وغيرمستغربة من خدمة المجتمع بالبلدية pic.twitter.com/znMyScXqfz — ملتقى عنيزة الإعلامي (@maglees_onaizah) March 8, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :