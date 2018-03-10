بالفيديو.. هكذا احتفت طفلة بسيدة مقعدة في مهرجان الورد بعنيزة

بالفيديو.. هكذا احتفت طفلة بسيدة مقعدة في مهرجان الورد بعنيزة

2018/03/10
الساعة 9:31 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2090
0
طباعة
المواطن - خالد البدراني - القصيم

تداول مغردون مقطع فيديو، يظهر احتفاء طفلة بسيدة -من ذوي الاحتياجات الخاصة- بطريقة عفوية مؤثرة، برشها بالورد في مهرجان ألوان الربيع بعنيزة.

وظهرت الطفلة، وهي تتجه ناحية السيدة المقعدة على كرسي متحرك وتنثر على رأسها الورد بعفوية، في لقطة حازت إعجاب الكثيرين.

من جهتها قامت إدارة خدمة المجتمع في القسم النسائي ببلدية عنيزة بتكريم الطفلة، أمس الجمعة، على لفتتها الجميلة التي أثارت مشاعر الكثيرين ممن شاهدوا المقطع.

 

 

ِشارك على الفيس بوك



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :