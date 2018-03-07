بالفيديو.. هل يستحق الشباب ركلة جزاء أمام النصر؟

المواطن – مروة نبيل

أثارت لقطة في الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حالةً من الجدل حول أحقية الليث في الحصول على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 17 من مباراة النصر والشباب حصل الفريق الأول لكرة القدم بالليث على ركلة ركنية، وتدخل الكونغولي جونيور كابانانغا بشكل قوي مع عبدالله الفهد الذي سقط على الأرض، وتصور اللاعبين احتساب الحكم لركلة جزاء.

وذهب حكم مباراة النصر والشباب للاعب الليث عبدالله الفهد وطالبه بالنهوض من على الأرض، ورفض احتساب ركلة جزاء ليتم استكمال اللعب، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأكد مُحبو الليث على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أحقية الشباب في الحصول على ركلة جزاء أمام النصر، وعبروا عن غضبهم لعدم احتساب حكم المباراة لركلة جزاء، معتبرين أن فريقهم تعرض للظلم في لقاء الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت مباراة النصر والشباب المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف دون رد، أحرزه الكونغولي جونيور كابانانغا في الدقيقة 83، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية ساهمت في تقدمه بجدول ترتيب المسابقة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده لـ37 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 29 في المرتبة العاشرة بالمسابقة المحلية.







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