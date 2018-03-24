بالفيديو.. همومي حروف.. قصيدة غنائية جديدة للشاعر العتيق

المواطن - الرياض

طرح الشاعر الغنائي محمد بن سعود العتيق عملاً فنياً غنائياً جديداً، بصوت المؤدي محمد عبدالله الرويشد، وتنفيذ المخرج زايد العتيبي.

وحمل العمل عنوان:

(همومي حروف).

تقول الكلمات:

من شافني يقرا همومي بعيني

صارت همومي حروف كلٍ قراها

وإن قلت ابنسى هم ذيك السنيني

جتني السنين وهمي يركض وراها

حتى الصديق اللي أعرفه يبيني

مني الشكاوي صاحبي ما قواها

أشكي وطار النوم من موق عيني

وإن قلت نومي هلت العين ماها

اشكي ردى حظ وقف يحتريني

وغيري له حظوظٍ جميلٍ عطاها

وإن جيت أحاول أخفي ما يحتويني

تفضحني العبره وتبدي خفاها

حالي كسيرٍ ما بقى حيل فيني

ضاقت بي الدنيا وأظلم سماها

والله يفرّج ضيقي يا مسلميني

وحده عليم في النفوس وخفاها







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