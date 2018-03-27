بالفيديو.. هولندا تقسو على البرتغال بثلاثية بيضاء وديًّا

المواطن - محمد سمعه

أمطر المنتخب الهولندي شباك المنتخب البرتغالي بثلاثية دون رد، وذلك في إطار لقاء ودي جمع بين المنتخبين اليوم في مدينة جنيف السويسرية.

تقدم اللاعب ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي بالهدف الأول لهولندا في الدقيقة الـ11 بطريقة جميلة.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المنتخب البرتغالي سيسجل هدف التعادل، تمكن اللاعب ريان بابل من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة الـ32 عبر رأسية متقنة.

وواصل منتخب البرتغال ضغطه بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي المنتخب الهولندي.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان ديك، من تسجيل الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة طرد اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو في الدقيقة الـ62 من قبل حكم المباراة الفرنسي.

انتهت المباراة بفوز هولندا بثلاثية دون رد.

يذكر أن البرتغال كانت قد فازت على منتخب مصر بثنائية مقابل هدف يوم الجمعة الماضية في مباراة ودية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :