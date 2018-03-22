بالفيديو والأرقام.. ماجد عبدالله أسطورة خالدة لكرة القدم السعودية

المواطن - محمد سمعه

يعد النجم الأسطوري ماجد عبدالله، لاعب نادي النصر الأسبق، واحدًا من أساطير كرة القدم السعودية والآسيوية؛ بسبب ما حققه من إنجازات سواء كان مع العالمي أو مع الأخضر.

ويذكر أن ماجد عبدالله بدأ مسيرته الكروية بعد الانضمام لنادي النصر خاصة بعد نجاحه في الاختبارات في عام 1977 حيث بدأ في كتابة أسطر تألقه مع العالمي.

وبعد تألق ماجد عبدالله مع نادي النصر قرر اختياره من أجل تمثيل الأخضر تحت 17 عامًا في بطولة دولية كانت أقيمت في عام 1977 في دولة إيران.

سبق للنجم ماجد عبدالله أن سجل مع نادي النصر 14 هاتريك واثنين سوبر هاتريك أي أربعة أهداف، كما سبق له تسجيل أكثر من 4 أهداف في المباراة الواحدة لمرة واحدة فقط.

ومع المنتخب السعودي سجل ماجد عبدالله 7 هاتريك بينما سجل اثنين سوبر هاتريك، وسجل أكثر من 4 أهداف مع الأخضر في مباراة واحدة في مناسبتين.

حقق ماجد عبدالله لقب الدوري السعودي مع نادي النصر في 4 مناسبات، كما سبق له الفوز بكأس الملك مع العالمي في 4 مناسبات أيضًا.

كما تمكن ماجد عبدالله كذلك من تحقيق لقبين في بطولة كأس أمم آسيا عامي 1984 و1988 مع المنتخب السعودي كما شارك مع الأخضر في بطولة كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية.

نال ماجد عبدالله لقب هداف الدوري السعودي من قبل في 6 مناسبات، كما حصد لقب هداف بطولة كأس خادم الحرمين في 4 مناسبات.







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