بالفيديو والصور.. أكبر لوحة جدارية لخادم الحرمين في عنيزة

المواطن _خالد البدراني _القصيم

أصبحت محافظة عنيزة تضم أكبر لوحة جدارية في الشرق الأوسط لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي رسمها الفنان التشكيلي “رسّام الوطن” المهندس بدر البلوي.

الجدير بالذكر أن منظمي مهرجان ألوان الربيع بعنيزة تواصلوا مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية لإدخالها كأكبر رسمة بالعالم للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد تم دعم هذا العمل الوطني من قِبل لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة، وتم العمل بها خلال خمسة أيام على عمارة تتكون من سبعة طوابق.

وقال الفنان التشكيلي المهندس بدر البلوي لـ”المواطن“: إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن، وإن هذا العمل يعتز به ويفتخر برسم أكبر صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإن الابتكار بحب الوطن يجب أن يكون سمة لكل موهوب يحب أرض هذا الوطن المعطاء.







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