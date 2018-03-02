بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في الرياض

المواطن - تصوير : عبدالإله الخيبري- الرياض

شهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، حيث جرت المياه بغزارة على الطرق الرئيسية والفرعية، كما شوهد البرق وسُمع دوي الرعد في أنحاء المدينة.

وكان المتحدث باسم إدارة المرور بالرياض، المقدم نواف السديري قد أوضح أن عدد البلاغات وصل خلال أمطار الرياض لمركز القيادة والتحكم إلى 231 بلاغاً منها 13 حادثاً دون إصابات.

من جهته أعلن متحدث الدفاع المدني بالرياض اللواء محمد الحمادي أنه لا توجد حالات مداهمة سيول أو احتجاز في أودية، وجميع البلاغات التي وردت خفيفة.

كما نصحت قوات أمن الطرق أهالي الرياض بتوخي الحرص والحذر على خلفية الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمسافرين على الطرق بمنطقة الرياض بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار المركبات؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة على معظم الطرق بالمنطقة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد أصدرت بالأمس تنبيهاً متقدماً بشأن توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض.

من ناحية أخرى، دعت المديرية العامة للدفاع المدني سكان مدينة الرياض إلى اتباع إرشادات السلامة خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها المدينة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :