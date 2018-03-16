بالفيديو والصور.. الطائف تستيقظ على صوت المطر

بالفيديو والصور.. الطائف تستيقظ على صوت المطر

2018/03/16
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

شهدت عدة أنحاء من الطائف هطول أمطار الخير والبركة منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.
وتداول المغردون مقاطع فيديو وصورًا توثق أمطار الطائف اليوم.
وتبادل المغردون الدعاء رافعين أيديهم إلى السماء بأن يجعلها سقيا خير وبركة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة سوف تمتد حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم وستشمل الطائف خاصة ميسان – بني سعد – الشفا وتمتد إلى تربة – رنية – الخرمة – الموية والأجزاء المجاورة .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، حفر الباطن ،الشرقية) ورياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

 

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