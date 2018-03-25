بالفيديو والصور.. بعثة الأخضر تتجه إلى بروكسل

المواطن – الرياض

غادرت بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار استعدادات الفريق الكروي لمواجهة بلجيكا وديًا يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وتوجهت بعثة الأخضر إلى بروكسل لاستكمال المعسكر الإعدادي الذي يأتي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

ويسعى الأخضر للتكيف على طبيعة الأجواء في بروكسل قبل مواجهته الهامة يوم الثلاثاء أمام البلجيكيين وديًا.

ولم يحدد الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني بيتزي برنامجه خلال معسكره ببلجيكا.

وأقام الأخضر معسكرًا في إسبانيا طوال الأيام الماضية تخللها خوض مباراة ودية أمام أوكرانيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد الأخضر لمنافسات بطولة كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وروسيا المستضيفة وأورجواي.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة روسيا يوم 14 يونيو المقبل.

📹| شاهد.. مغادرة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى مدينة بروكسل البلجيكية.. pic.twitter.com/D35rmn1QQD — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 25, 2018







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