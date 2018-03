المواطن - متابعة

قتل 50 شخصًا على الأقل في تحطم طائرة تابعة لشركة طيران من بنجلاديش أثناء هبوطها في مطار العاصمة النيبالية كاتمندو اليوم.

وقالت مصادر إعلامية من نيبال إن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، وشبت فيها النيران بعد سقوطها.

Smoke seen from Kathmandu airport amid reports of a Bangla plane crash in Kathmandu pic.twitter.com/a2VL2rOrMG

— Ankiit Koomar (@AnkiitKoomar) March 12, 2018