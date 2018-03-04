بالفيديو والصور.. جهود أمانة الرياض توقع 137 مخالفة في النسيم
نفذت حملات رقابية على 425 محلاً تجاريًا

بالفيديو والصور.. جهود أمانة الرياض توقع 137 مخالفة في النسيم

2018/03/04
الساعة 9:41 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2015
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المواطن- الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العريجاء معملاً غير نظامي تقوم عليه عمالة لا تحمل شهادات صحية.

وأكدت أمانة الرياض في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر” أن المعمل يحتوي على مواد غذائية مجهولة المصدر وتتدنى فيه مستوى النظافة العامة، وجرى تطبيق العقوبات النظامية حفاظًا على سلامة السكان.

 

 

وفي سياق متصل، رصدت أمانة الرياض ممثلة ببلدية النسيم 137 مخالفة خلال حملاتها الرقابية على 425 محلاً تجاريًا له علاقة بالصحة العامة، وأغلقت 9 محلات مخالفة.

وشددت الأمانة على أنها ستتعقب المخالفين ولن تتوانى في تطبيق العقوبات.

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