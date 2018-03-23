بالفيديو والصور.. صاروخ تاو 2B الأميركي قدرات قتالية ومناورة في الميدان

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

توصلت المملكة لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن صفقة عسكرية تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، والتي من الممكن أن يتم الإعلان عن الموافقة الرسمية من الإدارة الأميركية الخاصة بها خلال شهر من الآن، بعد الحصول على إذن من الكونغرس.

وكشف موقع أنتي وور الأميركي المتخصص في الشؤون العسكرية عن التفاصيل الكاملة لاتفاق المليار دولار، والذي تم الإعلان عنه منذ ساعات قليلة، وتحديدًا في أعقاب اللقاء الذي جمع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في البنتاغون.

وقال الموقع الأميركي إن 670 مليون دولار من قيمة الصفقة سيكون لصواريخ مضادة للدبابات، حيث تم الاتفاق على شراء 6600 صاروخ من طراز تاو TOW 2B، وهو أحد أهم وأكثر الصواريخ الموجهة من حيث القدرة والكفاءة في الاستهداف.

وأشار إلى أن باقي العقد والبالغة قيمته مليار دولار، سيكون في صورة قطع غيار ومعدات أخرى بديلة لأسلحة يمتلكها الجيش السعودي بشكل فعلي.

ويعد صاروخ تاو B2 الأميركي صاروخا موجها مضادا للدروع من صنع شركة هيوز، ودخل الخدمة في عام 1970 بالجيش الأميركي، وتم تصديره إلى كثير من دول العالم.

ويمكن إطلاق الصاروخ من منصات تركب على المركبات أو إطلاقه من المروحيات، المدى الأقصى للصاروخ يبلغ 3,750 مترا وبإمكانه اختراق دروع بسمك 600 ملم إلى 1000 بحسب فئة الصاروخ.

أول استخدام قتالي للصاروخ كان في عام 1972 في حرب فيتنام حينما نجحت صواريخ تاو أطلقت من طائرات عمودية في اختراق وتدمير الدبابات السوفيتية الصنع بي تي-76.







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