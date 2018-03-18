بالفيديو والصور.. طرائف وغرائب الانتخابات الروسية

المواطن - متابعة

تتواصل عملية الانتخايات الرئاسية الروسية في أكثر من 97 ألف مركز اقتراع داخل روسيا حيث يختار الناخبون بين 8 مرشحين أبرزهم وأقربهم للفوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

وبطبيعة الحال لم تخل الانتخابات الروسية من بعض المواقف الطريفة والوقائع الغريبة أبرزها ما يلي:

دب يدلي بصوته

في أحد مراكز الاقتراع بمدينة سيفيروبايكالسك بجمهورية بورياتيا الروسية، جاء رجل متنكرًا بهيئة دب ليدلي بصوته في يوم الانتخابات الرئاسية وتم السماح له بالتصويت بعد التأكد من هويته.

التصويت في المنزل

أما المواطن الروسي عباس إلييف البالغ من العمر 122 عامًا فقد أصر على أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية رغم كبر سنه، ليصبح بذلك أكبر مسّن يصوت في روسيا حيث انتقلت اللجنة الانتخابية إليه في المنزل.

فرنسي يصوت في الانتخابات الروسية

كما أدلى الممثل الفرنسي والمواطن الروسي جيرارد ديبارديو، اليوم ، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وحضر ديبارديو إلى السفارة الروسية في العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الانتخابات، حيث أدلى بصوته ليشارك في انتخاب رئيس جديد لروسيا.

يذكر أن الممثل الفرنسي كان في وقت سابق قد حصل على الجنسية الروسية.

زوجان يدخلان قفص الزوجية ولجنة الانتخابات

وفي جمهورية تتارستان شارك العريس آرتور سوروفتسيف وعروسه كاميلا فاخابوف، اللذان احتفلا اليوم بعقد قرانهما بالمشاركة في الانتخابات إلى جانب عدد من الحضور الذين تمت دعوتهم إلى العرس والذين وصل عددهم إلى 40 شخصًا.







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