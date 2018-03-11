بالفيديو والصور.. عاصفة ترابية شديدة تداهم الرياض

المواطن - الرياض

تعرضت العاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد، لعاصفة أتربة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، تسببت في شبه انعدام للرؤية، خاصة على الطريق السريعة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا أوضحت خلاله أن الحالة من المتوقع أن تستمر حتى وقت متأخر من الليل، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية إلى أقل من 500م.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو تظهر العاصفة الشديدة على العاصمة، والتي أدت إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية.







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