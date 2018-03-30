بالفيديو والصور.. عاصفة غبارية تصل الرياض بسرعة مذهلة

المواطن - الرياض

غطت عاصفة غبارية مساحات واسعة من الرياض اليوم فيما تتواصل التحذيرات من ضرورة عدم الخروج إلى الشوارع إلا في الحالات القصوى.

وتبادل المغردون صورًا ومقاطع فيديو تظهر لحظة وصول العاصفة الغبارية إلى الرياض وسط دعوات وابتهالات بأن تكون هذه العاصفة مقدمة لأمطار الخير التي تنتظرها الرياض.

وكان الدفاع المدني في الرياض قد دعا إلى الحيطة والحذر بعد تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد يفيد بتعرض المجمعة وشقراء والرياض والخرج لرياح نشطة تسبب تدني الرؤية، وأتربة مثارة وغبارا ابتداء من الساعه ٣ عصراً.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن مديرية الرياض دعت الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذر من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة الجوية سوف تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء داعية إلى توخي الحيطة والحذر.







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