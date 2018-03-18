بالفيديو والصور.. 6 فرق لمتابعة توطين محلات تأجير السيارات في عسير

المواطن- فهد القحطاني- أبها

نفذ فرع وزارة العمل بمنطقة عسير، اليوم ، حملة للتأكد من تطبيق قرار توطين محلات تأجير السيارات تحت إشراف مدير عام فرع وزارة العمل حسين بن حمد المري وبمشاركة عدد من الجهات ممثلة في كل من الإمارة والشرطة والمرور والأمانة والجوازات والنقل والتجارة .

وقسمت لجان التفتيش إلى ٦ فرق وتم التفتيش على جميع محلات تأجير السيارت في المنطقة وذلك تماشياً مع ما ينصه القرار من توطين وتطبيقه حسب النظام الموجه من وزارة العمل.

وتم المرور على المحلات ومناقشة عدد من الشباب السعودي العاملين في هذا المجال والتنبيه على أصحاب تلك المحلات بالتقيد بالقرار والأنظمة التي يشملها القرار وذلك لتجنب الغرامات والجزاءات في حال رصد أي مخالفة للقرار.

كما أكد مدير فرع وزارة العمل بعسير سعيه على مساعدة الشباب السعودي في المنطقة على الانخراط في العمل بشتى المجالات وتوفير كل السبل من أجل أن تكون اليد السعودية هي من تعمل وتنهض بالبلد ويكون الشباب السعودي من الجنسين هم الأولى في شغل الأعمال والكسب الحلال بدلاً من العمالة التي تسببت في البطالة على مدى الأعوام الماضية.

وأكد على الشباب العاملين في جميع المجالات بالمنطقة أن فرع العمل في خدمتهم على مدار ٢٤ ساعة وفي حالة وجود أي ملاحظة عليهم الاتصال بفرع الوزارة لحل أي مشكلة وأي عائق يواجههم في عملهم .









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