بالفيديو.. ولي العهد لـ CBS: هذا ما حدث مع موقوفي الريتز كارلتون

المواطن - الرياض

تطرَّق وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع قناة CBS الأمريكية قبيل زيارته التاريخية للولايات المتحدة، إلى ما حدث مع موقوفي الريتز كارلتون على خلفية قضايا الفساد.

وقال ولي العهد رداً على سؤال المذيعة بشأن موقوفي الريتز: إن جميع الإجراءات المتخذة كانت وفق قوانين موجودة ومعلنة.

وأضاف رداً على سؤال: هل كانت انتزاعاً للسلطة؟ قال: هذه اتهامات ساذجة، فإذا كانت لديّ السلطة، والملك لديه القدرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد أشخاص مؤثرين، فأنت بالفعل قوي.

ورداً على سؤال عن كَم من المال تم استرداده؟ قال: حوالي 100 مليار دولار، لكن الهدف الحقيقي لم يكن الحصول على هذا المبلغ أو الأموال بصفة عامة، فالعبرة ليست في ذلك، لكن في معاقبة الفاسدين وإرسال إشارة واضحة بأن كل من ينخرط في صفقات فاسدة، سيواجه القانون.







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