بالفيديو.. يعطيك خيرها والمرور يرصدان مخالفات السير في الرياض

المواطن - الرياض:

نفَّذ برنامج “الله يعطيك خيرها” والمرور، عبر قناة “الإخبارية”، تجربةً اجتماعيةً، تمثلت في رصد مخالفة تنظيمات السير، وعدم استخدام تنبيه الغير من خلال الإشارة الضوئية للدخول من طريق فرعي إلى طريق رئيسي.

وأُجريت التجربة عن طريق تثبيت كاميرا البرنامج على أحد طرق الرياض، حيث رصدت الكاميرا خلال ١٥ دقيقة ١٥ مخالفة تنظيم سير و٤٨ قائد مركبة لم يستخدموا إشارة تنبيه الغير.

وهدفت التجربة إلى تعزيز ثقافة الأفضلية حسب القاعدة المرورية التي تنص على أفضلية العبور لسالكي الطريق الرئيس، وذلك عند الدخول من طريق فرعي إلى رئيسي والعكس حيث تبقى الأفضلية لمن داخل الطريق الرئيسي.

يذكر أن برنامج “الله يعطيك خيرها” هو برنامج مختص في رفع مستوى السلامة المرورية، ويبث على قناة “الإخبارية” ويقدمه يوسف الجراح كل جمعة في الثانية ظهراً على الهواء مباشرة.







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