بالفيديو .. يعطيك خيرها يثبت بتجربة ميدانية أهمية فرض النظام

المواطن - الرياض

أعاد فريق “الله يعطيك خيرها” تنفيذ تجربة رصد مخالفات استخدام الجوال، بعد تطبيق المرور نظام الرصد الآلي على مستخدمي الجوال أثناء القيادة، وكانت النتيجة مفاجئة حيث هبطت المخالفات من ٥٠ مخالفة “في التجربة الأولى” إلى ٧ مخالفات فقط “في التجربة الجديدة” في المكان ذاته ونفس الوقت المستغرق “٥ دقائق”، مدة تنفيذ التجربة، في إثبات ميداني لأهمية الأنظمة في تشكيل الأخلاق.. وتأتي هذه التجارب بالتعاون بين الإدارة العامة للمرور وقناة “الإخبارية”.

الجدير بالذكر أن برنامج “الله يعطيك خيرها” في حلقة اليوم استضاف الدكتور عبدالله الكعيد، الكاتب والصحفي المعروف، وهو من أوائلِ مَن حملوا على عاتقِهم تنويرَ المجتمعِ مرورياً بإطلاق برنامج تلفزيوني في السبعينياتِ الميلاديةِ قام بإعدادِه وتقديمِه، أسماه “العيون الساهرة”، بُثَّ البرنامجُ عبرَ التلفزيونِ السعوديِّ لستةِ أعوامٍ، دمجَ فيه خبرتَه المروريةَ ووعيَه المجتمعيَّ، ليُقَدمَ مادةً إعلاميةً مشوّقةً، بقيتْ في أذهانِ ذلك الجيلِ حتى يومِنا هذا.

يذكر أن برنامج “الله يعطيك خيرها” برنامج مختص في رفع مستوى السلامة المرورية ويبث على قناة “الإخبارية” ويقدمه يوسف الجراح كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء، وترعاه جمعية الأطفال المعاقين، التي أطلقت المبادرة منذ عام ٢٠١٤م باهتمام ومتابعة الأمير سلطان بن سلمان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :