بالفيديو.. 10 مزايا في بطاقة الهوية الوطنية الجديدة

المواطن - الرياض

أعادت المديرية العامة للجوازات نشر مقطع فيديو يتضمن مزايا الجیل الثالث من بطاقة الھوية الوطنیة، مشیرة إلى أن الجیل الحالي من بطاقة الھوية الوطنیة ساري الصلاحیة حتى انتھاء البطاقة.

وتتميز بطاقة الهوية الجديدة بما يلي:

الحفظ الآمن للمعلومات الشخصية

تتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي

البطاقة مزودة بشريحة ذكية ” لاتلامسية ” متعددة التطبيقات.

تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر .

تتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

الجھة الخلفیة للبطاقة تحتوي على نافذة متغیرة تتضمن رقم الھوية والصورة الشخصیة

تحتوي على ترمیز للبیانات الشخصیة يسمح بقراءتھا آلیًا عند الحاجة.

تضم بروزاً ملموسة تمكن ذوي الاحتیاجات الخاصة من التفريق بینھا وبین البطاقات الأخرى.

مصنوعة من مادة بولي كربونیت وتتمیز بتصمیمھا الأنیق والتوزيع المنطقي للبیانات.

تدعم اللغتین العربیة والإنجلیزية.

بیانات البطاقة الجديدة تتم طباعتھا بواسطة تقنیات الحفر باللیزر

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد دشن الجيل الثالث من الهوية الوطنية مطلع شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أنها تأتي ضمن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين ، واستخدام أحدث وسائل التقنية التي تكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق أعلى المعايير الأمنية.

تعرّف على مزايا الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية @AhwalKSA

علمًا بأن الجيل الحالي من بطاقة الهوية الوطنية ساري الصلاحية حتى انتهائها pic.twitter.com/YWyHSkYAzg — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 8, 2018







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