باهبري: سامي الجابر ينقصه الحظ.. وهذا عيب الشمراني

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هتان باهبري أن المدير الفني السابق لليث، سامي الجابر، أبرز من دربوا الفريق الموسم الرياضي الجاري، كما كشف عن تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها.

وقال هتان باهبري: “إصابتي هي قطع في رباطين من مفصل القدم وباشرت العلاج من الإصابة في عيادة النادي بعد راحة لأسبوعين.. تبقى لي أسبوعان من العلاج والتأهيل قبل المشاركة بالتمارين الجماعية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “ما يحدث في نادي الشباب هو المشاكل ذاتها في كل الأندية السعودية ومرَّ على الفريق خلال هذا الموسم 3 مدربين، إلا أن سامي الجابر هو الأبرز بينهم”.

وأضاف نجم الشباب قائلًا: “سامي الجابر، المدرب السابق للشباب، لا ينقصه للنجاح إلا الحظ.. كارينيو غني عن التعريف وسوء التفاهم مع الإدارة أجبره على الخروج من النادي، ونحن كلاعبين تمنينا بقاءه للموسم الثاني كمدرب للشباب”.

وواصل هتان باهبري تصريحاته قائلًا: “رئيس نادي الشباب ونائبه هما من يعرفان مشاكل النادي، وأنا لا أستطيع الإفصاح عنها.. خِبرة معاذ وعطيف وكريري تخدمنا بالملعب والخصم يخشى اللعب أمامهم”.

وتحدث هتان باهبري في ختام تصريحاته عن زميله ناصر الشمراني، وقال: “ناصر الشمراني قدوة داخل وخارج الملعب وأكثر ما يعيبه هي العصبية.. طموحي أن أكون في قائمة المنتخب السعودي بروسيا 2018”.







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