بايرن ميونيخ يتلقى أول هزيمة في الدوري الألماني منذ 5 أشهر

المواطن – متابعة

تلقى فريق بايرن ميونيخ أول هزيمة له في الدوري الألماني لكرة القدم منذ 5 أشهر عن آخر هزيمة تعرض لها في المسابقة المحلية.

وخسر بايرن ميونيخ من مضيفه لايبزيج بهدف مقابل هدفين، في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 66 نقطة في الصدارة، فيما يحتل لايبزيج المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة.

وتقدم لايبزيج بهدف عن طريق ساندرو واغنر في الدقيقة 12، ورد لايبزيج بهدفين عبر الغيني نابي كيتا وتيمو ويرنير في الدقيقتين 37 و56 من زمن المباراة.

وهزيمة اليوم هي الأولى لبايرن في الدوري منذ نوفمبر 2017؛ حيث لم يتلقَّ هزيمة في 13 مباراة متتالية.

وتعد هزيمة اليوم أيضًا هي الأولى التي ينتصر فيها لايبزيج بعد 3 هزائم متتالية أمام ميونيخ.







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