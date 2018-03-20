بايرن ميونيخ يسعى لضم نجم لايبزيج

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي بايرن الألماني يرغبون في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج، إيميل فورسبيرغ، نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وأشارت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، إلى أن أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي يتنافسان مع بايرن ميونيخ الألماني على ضم اللاعب السويدي إيميل فورسبيرغ، بعد ظهوره بمستوى جيد مع نادي لايبزيج قبل تعرضه لإصابة في عظام العانة.

ويدرس إيميل فورسبيرغ الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج نهاية الموسم الجاري، لعدم حصوله على فرصة منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال شهر ديسمبر الماضي، وتسببت في غيابه شهرين عن الفريق.

وكان السويدي إيميل فورسبيرغ، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بناجي إيه سي ميلان الإيطالي، ولكن إدارة نادي لايبزيج الألماني، رفضت الاستغناء عن نجم الفريق.







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