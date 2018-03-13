بتوجيه أمير مكة بالنيابة.. لجنة عاجلة لبحث أزمة موظفي الكهرباء

المواطن - مكة المكرمة

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بتشكيل لجنة من الإمارة والشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لإيجاد حلول لموظفي الكهرباء الذين لم تُجدِّد الشركة عقودهم.

جاء ذلك لدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة بحضور رئيس القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالمعين الشيخ وعدد من قيادات القطاع، حيث شدد سموه على ضرورة الحد من انقطاع التيار الكهربائي في محافظات المنطقة، خصوصاً مع حلول فصل الصيف.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، خلال الاجتماع، إنجازات الشركة بالمنطقة خلال الأعوام الخمسة الماضية والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، كما اطلع سموه على الخدمات التي تقدمها الشركة للمشتركين وجهودها في برامج المسؤولية الاجتماعية.







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