بتوجيه من خادم الحرمين .. ولي العهد يغادر إلى أميركا في زيارة رسمية

بتوجيه من خادم الحرمين .. ولي العهد يغادر إلى أميركا في زيارة رسمية

2018/03/19
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439هـ الموافق 19 / 3 / 2018م ، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية ، يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الأميركي / دونالد ترمب ، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته .

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