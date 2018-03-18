بثنائية إسبانية.. تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المواطن – متابعة

انتزع فريق تشيلسي بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية للبطولة.

وبادر تشيلسي بالتقدم في الدقيقة 42 عن طريق الإسباني ألفارو موراتا، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 76 أدرك ليستر سيتي التعادل عن طريق جيمي فاردي لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ولجأ الفريقان بعدها لشوطين إضافيين، وأضاف الإسباني بيدرو رودريغيز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 105.

وسيواجه تشيلسي نظيره ساوثهامبتون في المربع الذهبي، على أن يلعب مانشستر يونايتد مع توتنهام.







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