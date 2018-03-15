بث مباشر.. مؤتمر سكني 2018 الدفعة الثالثة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان انطلاق مؤتمر سكني 2018 للإعلان عن ثالث دفعة من وحدات سكني في العام الجديد 2018.

وأكدت الإسكان أن الدفعة الثالثة من سكني في عام 2018 تأتي استمراراً لتحقيق مستهدفها بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي تشمل 125 ألف وحدة سكنية، و100 ألف تمويل مدعوم، و75 أرضاً مطورة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها بدءاً من يناير الجاري.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن المشاريع السكنية وجميع المنتجات الأخرى ضمن برنامج سكني تمتاز بشموليتها لجميع المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين مع كل دفعة تخصيص وذلك عبر موقع سكني، وكذلك سيتم الإفصاح عن التفاصيل الأخرى خلال المؤتمر الشهري.

وأشار السويلم إلى أن جميع التصاميم تراعي معايير الجودة لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للأسرة.

وتابع: “جميع الوحدات السكنية في كافة المناطق تتراوح بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال وذلك بما يتناسب مع مختلف الفئات”.

يبدأ الآن البث المباشر لمؤتمر #برنامج_سكني كما يسرنا أن نستقبل استفساراتكم والإجابة عليها من قبل المتحدثين. https://t.co/61aPCo2ct5 — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) March 15, 2018







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