بخاري قائمًا بأعمال السفارة السعودية لدى بيروت

المواطن - الرياض

عينت المملكة الوزير المفوض وليد البخاري قائمًا بأعمال السفارة لدى بيروت لحين تعيين سفير جديد.

ووصل بخاري بيروت أول أمس، وزار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وأطلعه على التغيير الجديد، مؤكدًا أن هذا التدبير المؤقت لن يؤثر على المسار الإيجابي التصاعدي في العلاقات بين البلدين.

وشدد بخاري على حرص الرياض الدائم على استقرار لبنان، وعملها الدؤوب من أجل مساعدته في النهوض بمؤسساته ودعمها إياه في المحافل العربية والدولية.

وأكد الوزير المفوض بخاري أن سفيرًا جديدًا سوف يتم تعيينه في لبنان ويمارس مهامه، بعد المرور بالإجراءات الدبلوماسية المعتادة.

يذكر أن بخاري شغل العديد من المناصب في الخارجية السعودية؛ حيث تم تكليفه في يناير 2017 بمنصب نائب وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم.

وكان بخاري قبل ذلك قد استلم مهمة القائم بالأعمال بالوكالة للسفارة السعودية في بيروت، قبل أن يغادر إلى الرياض ويستلم السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب مهماته في السفارة.







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