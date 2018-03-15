بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال الثلاثاء المقبل عبر هذا الرابط

المواطن - واس:

أعلنت إدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك موعد تسجيل الأطفال للعام الدراسي المقبل 1439 /1440هـ , وذلك يوم الثلاثاء القادم.

وحددت الإدارة أعمار الأطفال المستحقين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بعدة مستويات، المستوى الأول من مواليد من 22/ 12 / 1435هــ إلى 21 / 12 / 1436هـ، والمستوى الثاني من مواليد 22 / 12 / 1434هـ إلى 21/ 12 / 1435هـ، والمستوى الثالث من مواليد 22 / 12 / 1433هـ إلى 21/ 12 /1434هـ .

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم تبوك ميرفت الثمالي, أنه جرى تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل على موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (هنا)

وأشارت إلى أن متطلبات التسجيل تتضمن سجل التطعيم، وإجراء الكشف الطبي، وصورة من سجل الأسرة مضاف به الطفل، وعشر صور شخصية للطفل ، وبريدًا إلكترونيًا خاصًا بولي الأمر ليضاف في برنامج نور، وكذلك اجتياز الطفل للمقابلة الشخصية.







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