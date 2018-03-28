بدء الدوام الصيفي بمدارس عسير الأحد المقبل

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اعتباراً من الأحد المقبل 15 / 7 / 1439هــ ، في تطبيق الدوام الصيفي.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة إلا ربع والحصة الأولى عند الساعة السابعة، وذلك بما يتناسب مع حالة الطقس ويخدم المصلحة التعليمية.

وحث آل كركمان قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.







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