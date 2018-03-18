بدأ التصويت.. بوتين يستعد لرئاسة روسيا

المواطن- متابعة

بدأ الروس التصويت، مساء أمس السبت، في أقصى شرق البلاد في الانتخابات الرئاسية التي يرتقب أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية رابعة.

وفتحت في مختلف أنحاء البلاد صناديق الاقتراع صباح الأحد؛ نظرًا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا.

ويتوقع أن يفوز بوتين، الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عامًا، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد، بولاية رابعة الأحد، يتسلم من خلالها رئاسة البلاد حتى عام 2024، إلا في حال حصول مفاجأة كبيرة.

وبحسب آخر استطلاع رأي لمعهد “في تي إس يوم” الحكومي، فقد حصل بوتين على 69% من نوايا التصويت، وجاء في المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين (7-8%)، والثالث المرشح القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (5- 6%)، بينما نتيجة المرشحين الخمسة الباقين هامشية.







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