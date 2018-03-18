بدايةً من اليوم.. قرار يوفر 21 ألف فرصة عمل للسعوديين

بدايةً من اليوم.. قرار يوفر 21 ألف فرصة عمل للسعوديين

2018/03/18
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات للسعوديين، سيوفر 21 ألف فرصة عمل.

وأوضح خالد أبا الخيل، في تغريدة له، أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات للسعوديين سيبدأ اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، دعا هدف أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: هنا.

أما المهن المشمولة بقرار التوطين فهي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

 

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