بدر العساكر يبحث التعاون المستقبلي بين مسك ووزارة الثقافة المصرية

المواطن- الرياض

التقى المشرف على مؤسسة مسك الخيرية، بدر العساكر، اليوم الاثنين، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصري.

وبحث بدر العساكر مع وزير الثقافة المصري، سبل التعاون المستقبلي بين الوزارة ومؤسسة مسك.

ونشر المشرف على مؤسسة مسك الخيرية صورًا من لقائه بإيناس عبدالدايم.

وفي سياق متصل، نظمت مؤسسة مسك الخيرية منتدى التواصل الاجتماعي 2018، مساء اليوم، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في مصر.



ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والشباب والمؤثرين في العالم العربي، دور وسائل التواصل الاجتماعي، اللغة الجديدة للشباب العربي، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه الشباب، والفرص التي تتيحها وسائل الإعلام الجديدة لهم وكيف يمكن توجيهها لتحقيق مستقبل أفضل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :