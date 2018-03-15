2018-03-15 bay الرئيسيةالسعودية اليوم بدر بن عبدالمحسن ينعى بندر بن خالد بأبيات مؤثرة بدر بن عبدالمحسن ينعى بندر بن خالد بأبيات مؤثرة 2018/03/15 الساعة 8:49 صباحًا - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1970 0 طباعة المواطن - الرياض نعى الأميرُ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأميرَ بندر بن خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بأبيات مؤثرة . https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/WhatsApp-Audio-2018-03-15-at-6.04.37-AM.ogg شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : بالصور.. فيصل بن خالد يستقبل المعزين في شقيقه بندر بجدة التدخل السريع من العمال يخمد حريقًا محدودًا في مستشفى الملك خالد فهد بن مشعل رئيسًا لجمعية الطيران السعودية "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن : هذا ما يجب فعله إذا حجز البنك على الدعم حساب المواطن يكشف عن الزيادات التي يغطيها الدعم حساب المواطن : هذا موعد التظلم على مبالغ الدعم 3 أسئلة تشغل مستفيدي حساب المواطن .. أهمها التظلم ورسائل الاستحقاق والدفعة الخامسة إنفوجرافيك حساب المواطن يجيب عن سؤال إذا كنت مؤهلًا ولم يصلك الدعم؟ انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات مستشار رئيسة وزراء بريطانيا لـ”المواطن”: محمد بن سلمان مفتاح دخول المستثمرين البريطانيين إلى السعودية محلل سياسي لـ”المواطن”: لا مبرر لفوضى جنوب اليمن ولا وقت للاقتصاصات الحزبيّة محلل اقتصادي لـ”المواطن”: اكتتاب أرامكو فرصة للمواطنين والأرباح ستكون مجزية مع قرب إيداع رواتب شهر يناير .. أستاذ إدارة إستراتيجية يشرح لـ”المواطن” كيف تتم إدارة ميزانية الأسرة مساعد أوباما لشؤون الشرق الأوسط لـ “المواطن”: نظام الملالي ديكتاتوري .. فضح إرهابهم ضرورة الرياضة العالمية برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية في تشيلسي تشيلسي يمنح ميسي رقمًا مميزًا دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يتأهل إلى ربع النهائي برشلونة ضد تشيلسي.. تعرف على تشكيل مباراة دوري الأبطال رياض محرز: هذا هدف ليستر سيتي السياحة والسفر زوار معرض روائع آثار المملكة بطوكيو: لم نكن نعلم أن حضارتكم بهذا التطور والرقي سياحة القصيم تنظم رحلة لمبلغين عن مواقع أثرية جديدة في ضرية المتاحف في المملكة وقطاع السياحة الترفيهي بين الواقع والمأمول بموافقة من سلطان بن سلمان.. نزع ملكية عقار في المدينة المنوّرة دعمًا للسياحة المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي تيوب المواطن شاهد.. رضيع يزحف بمفرده في منتصف طريق سريع! شاهد.. موجة عملاقة تطيح برجل من أعلى جسر شاهد.. لحظة استهداف موكب الحمد الله في غزة فيديو مروع.. نمر يأكل شخصاً في حديقة حيوان بالفيديو.. طيار يتخلى عن شرفه بحادث طائرة نيويورك.. قفز وتركها فيسبوك المرأة والطفل جار يتلاعب بالميراث وأرملة تحرم من دعم حساب المواطن مآسٍ تسببها الثغرات ! ريهام البدر .. فضحت ميليشيات إيران ووزعت المساعدات حتى صارت هدفًا لقنّاص الحوثي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطلق مبادرة “سخرها” هدف يتحمل 80% من تكلفة رحلات الموظفات دون استقطاع بدل النقل الوزرة .. زي نسائي جديد في آخر صرعات الأزياء!