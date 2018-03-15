بدر بن عبدالمحسن ينعى بندر بن خالد بأبيات مؤثرة

بدر بن عبدالمحسن ينعى بندر بن خالد بأبيات مؤثرة

2018/03/15
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نعى الأميرُ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأميرَ بندر بن خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بأبيات مؤثرة .

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