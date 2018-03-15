بدر بن عبدالمحسن ينعى بندر بن خالد بأبيات مؤثرة

المواطن - الرياض

نعى الأميرُ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأميرَ بندر بن خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بأبيات مؤثرة .







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