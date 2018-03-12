بدون شروط.. أحمد فتحي يُنهي الجدل ويُجدد تعاقده مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم المنتخب المصري الأول أحمد فتحي موقفه من الاستمرار في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مُفضلًا تجديد تعاقده مع متصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

وأعلن مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، أن نجم الفريق والمنتخب المصري أحمد فتحي جدَّد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة عامين مقبلين؛ ليُنهي الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي للمحترفين أو الزمالك.

وأكد مدير الكرة في النادي الأهلي، في بيان رسمي، أن أحمد فتحي حضر إلى منزله، فجر اليوم الاثنين، وجدد على بياض دون أي شروط أو مطالب، وترك التقدير بالشكل المناسب لمسؤولي القلعة الحمراء.

وشدد مدير الكرة في النادي الأهلي أن أحمد فتحي حصل على إذن من أجل السفر إلى المملكة العربية السعودي، لأداء مناسك العمرة، عقب تجديد تعاقده.

وأشار مدير الكرة في النادي الأهلي إلى أن أحمد فتحي شدد على أنه مهما كان تفكيره في تأمين مستقبله، إلا أنه لا يستطيع أن يرى نفسه بعيدًا عن جدران القلعة الحمراء.

ومن المُقرر أن ينتظم أحمد فتحي في تدريبات النادي الأهلي الجماعية، يوم غد الثلاثاء، قبل السفر إلى الجابون، من أجل مواجهة فريق مونانا في مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد فتحي هدفًا لفريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وسعى لضم نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري لتدعيم صفوف الليث في الدوري السعودي للمحترفين ولكنّ مسؤولي القلعة الحمراء تمسكوا باللاعب بشدة.







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