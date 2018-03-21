براون أم ريبروف.. المدرب رقم 41 الذي سيتوج بالدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

مع بداية العد التنازلي لنهاية الموسم الحالي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، تنتظر الجماهير هوية المدرب رقم 41 الذي سينجح في التتويج بلقب الموسم الحالي للمسابقة.

وبعد أن انحصرت دائرة المنافسة على التتويج باللقب بين الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة، ومطارده الأهلي برصيد 51 نقطة، فإن المنافسة على اللقب تدريبيًا ستكون محصورة بين الأرجنتيني خوان براون والأوكراني سيرغي ريبروف.

وستكون موقعة الشهر المقبل بين الفريقين حاسمة بشكل كبير في تحديد هوية الفريق الفائز بلقب النسخة الحالية للبطولة المحلية.

ويستحوذ مدربو أميركا الجنوبية على عدد مرات الفوز بالدوري السعودي منذ انطلاقته بحصولهم على 25 لقب دوري آخرها الموسم الماضي على يد الأرجنتيني رامون دياز.

واللافت للنظر أن غالبية المدربين الفائزين بلقب الدوري السعودي من البرازيل والأرجنتين وأورجواي وكولومبيا، لذا فإن براون المدير الفني للهلال يحاول أن يكون المدرب اللاتيني رقم 26 الفائز بلقب الدوري.

وحقق المدربون الأوروبيون 10 ألقاب للدوري حيث بدأها الإنجليزي جورج سميث مدرب الهلال، في حين يعتبر البلجيكي ديمتري أكثر المدربين تحقيقاً للألقاب بواقع 3 مرات مع اتحاد جدة في أعوام 97 و99 و2007 .

ويحاول ريبروف أن يكون المدرب الحادي عشر في قائمة مدربي أوروبا الفائزين بلقب الدوري المحلي.

ويحمل المدربون السعوديون في جعبتهم 4 ألقاب بدأها مدرب الاتفاق السابق خليل الزياني الذي حقق اللقب لفريقه موسم 1983، وكرر إنجازه بعد أربعة مواسم مع فريقه حينما حقق اللقب مرة أخرى موسم 1987، وانتظر السعوديون حتى عام 1995 حينما نجح الوطني يوسف خميس بتحقيق اللقب رفقة فريقه النصر بعد فوزه على غريمه التقليدي الهلال 3-1، وفي عام 2003 توج اتحاد جدة باللقب بقيادة مدربه خالد القروني، في حين كان اللقب الرابع من نصيب مدرب الشباب عبداللطيف الحسيني الذي حقق اللقب مع فريقه موسم 2006.

أما اللقب العربي الوحيد فكان من نصيب التونسي فتحي الجبال مع الفتح عام 2013.







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