برشلونة الأفضل في إسبانيا وأوروبا هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه وبأرقام قياسية مميزة.

وأبرزت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بالأرقام مدى تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم سواء في منافسات الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن، ولا يُشاركه هذا الرقم المميز في الدوريات الأوروبية بشكل عام سوى فريق لينكولن ريد أمبس من جبل طارق.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو”، أن نادي برشلونة لم يخسر أيضًا هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ويُشاركه هذا الرقم نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي جميع البطولات الإسبانية، لا يُشارك نادي برشلونة هذا الإنجاز سوى فريقي “رديف إسبانيول” وكالاهورا في الدرجة الرابعة، هما فقط اللذان لم يتعرضا لأي خسارة الموسم الرياضي الجاري.

وسبق أن توج فريقان بلقب الدوري الإسباني دون أي هزيمة عندما كانت الليجا تتكون من 18 جولة فقط، وهما أتلتيك بلباو موسم 1929/ 1930، وريال مدريد الموسم الرياضي 1931/ 1932.







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