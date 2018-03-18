برشلونة بطلًا للدوري الإسباني إكلينيكيًّا بعد هزيمة أتلتيكو مدريد

المواطن – متابعة

تلقى فريق أتلتيكو مدريد هزيمة في الدوري الإسباني لكرة القدم، لتجعل برشلونة قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الموسم الحالي للمسابقة المحلية إكلينيكيًّا.

وخسر أتلتيكو مدريد من فياريال بهدف مقابل هدفين، في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وبهزيمة اليوم، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 64 نقطة في الوصافة، ليتسع فارق النقاط بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 11 نقطة، مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة المحلية.

ونجح أتلتيكو مدريد في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الفرنسي أنطوان جريزمان من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

وبحث لاعبو العاصمة الإسبانية مدريد عن فرصة تسجيل المزيد من الأهداف إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن لينجح فياريال في الرد بهدفين عن طريق التركي أنس أونال في الدقيقتين 82 و91.

وشهدت الدقيقة 93 طرد خوسي ماريا خيمينيز ليلعب أتلتيكو مدريد الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.

وارتفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة ليحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 64 نقطة.

وكان أتلتيكو مدريد هو أقرب المنافسين على لقب الموسم الحالي للدوري الإسباني، بعدما ابتعد ريال مدريد عن دائرة المنافسة على اللقب لسوء النتائج التي حققها في الموسم الحالي.







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