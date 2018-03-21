برشلونة سبب هذا القلق لنجم أتلتيكو مدريد.. لماذا؟

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي برشلونة الإسباني أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة الإسباني تسبب في قلق النجم جريزمان بعد رغبة برشلونة في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان نادي برشلونة حدد أنه سيتعاقد مع جريزمان أو بوغبا بعد نهاية الموسم الحالي.

ويعيش بول بوغبا أسوأ فتراته مع نادي مانشستر يونايتد؛ حيث لا يلعب بشكل أساسي مع الشياطين الحمر؛ بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعد تعاقد اليونايتد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز.

وكان بوغبا انضم إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.







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