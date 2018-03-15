برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية في تشيلسي

المواطن – مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة بتحقيق فوز عريض على نظيره تشيلسي الإنجليزي، في لقاء إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة سريعًا، حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في هز شباك تشيلسي الإنجليزي بعد مرور أقل من دقيقتين على انطلاق المباراة التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”.

وأضاف النجم المتألق عثمان ديمبلي الهدف الثاني لصالح نادي برشلونة في مرمى تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا بثنائية دون رد على أرضه ووسط جمهوره في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في مباراة برشلونة ونادي تشيلسي الإنجليزي، وهز شباك البلوز بالهدف الثاني له والثالث لصالح البلوجرانا في الدقيقة 63، ليصل إلى الهدف رقم 100 في بطولة دوري أبطال أوروبا ويقود فريقه للصعود إلى ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة ونادي تشيلسي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل ليونيل ميسي هدف البلوجرانا على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وأكمل برشلونة عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث صعد لمنافسات الدور التالي كل من: ريال مدريد، بايرن ميونيخ، روما، ليفربول، مانشستر سيتي، يوفنتوس، وإشبيلية، الذي فجر مفاجأة وأطاح بنادي مانشستر يونايتد من دور الـ16.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :