برشلونة يرغب في ضم نجم لاتسيو

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي برشلونة الإسباني عينيه على التعاقد مع المدافع الهولندي ستيفان دي فريخ لاعب نادي لاتسيو الإيطالي بعد نهاية الموسم الحالي.

وسينتهي عقد دي فريخ مع نادي لاتسيو بنهاية الموسم الحالي ويرغب اللاعب الهولندي في ترك ناديه والانتقال إلى فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن دي فريخ يرغب وبقوة في الانتقال إلى نادي برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

ورغم تعاقد برشلونة مع المدافع الكولومبي ياري مينا لكن لايزال البارسا يرغب في ضم نجم دفاعات نادي لاتسيو.

يذكر أن نادي برشلونة سيواجه فريق روما الإيطالي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.







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